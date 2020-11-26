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    • 26.11.2020 14:17
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    SON DAKİKA: Katar Emiri Ankara'da: Başkan Erdoğan El Sani'yi resmi törenle karşıladı

    Son dakika haberine göre, Başkan , 'nde düzenlenen "-Katar 6. Toplantısı"na katılmak üzere Türkiye'ye gelen 'yi resmi törenle karşıladı.

    Başkan , 'nde düzenlenen "-Katar 6. Toplantısı"na katılmak üzere Türkiye'ye gelen 'yi resmi törenle karşıladı.




    İŞTE ELE ALINACAK KONULAR
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamındaki toplantıda, Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.


    Toplantıda, stratejik ortaklık temelinde gelişen iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

    Komite toplantısı vesilesiyle ilişkilere katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

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