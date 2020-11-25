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    • 25.11.2020 20:56
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    Katar Emiri Al Sani'den Türkiye'ye ziyaret! Başkan Erdoğan ile görüşecek...

    Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için yarın Ankara’ya geliyor .Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani, yarın Beştepede Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na başkanlık edecek.

    Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor.

    Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için yarın Ankara'ya geliyor. Al Sani, Başkan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılanacak.

    Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani, yarın Beştepede Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na başkanlık edecek.

    İki liderin baş başa görüşmesinde Libya ve Suriye meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

    HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?
    Toplantıda Türkiye ile Katar arasındaki yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmini arttırmak için atılacak adımlar değerlendirilecek.

    Başta enerji, gıda, savunma sektörleri olmak üzere yeni işbirliği imkanları ve koronavirüsle mücadele çalışmaları da değerlendirilecek.

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    Haberler Güncel Katar Emiri Al Sani'den Türkiye'ye ziyaret! Başkan Erdoğan ile görüşecek...