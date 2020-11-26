YKS konuları belli oldu mu? 2021 YKS konuları neler olacak? 2021 YKS ne zaman yapılacak?

2021 YKS konuları nelerdir? YKS konuları neler olacak? 2021 YKS ne zaman yapılacak sorusuna öğrenciler yanıt arıyor. Sınava aylar olmasına rağmen öğrenciler çalışmalara başladı ve birçok konu üzerinden soru çözüyor. Peki, 2021 YKS konuları neler olacak? Sınavda hangi konuların çıkacağı merak ediliyor.
YKS KONULARI NELER OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 YKS konuları ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "YKS 2021'de hangi konular olduğunu yılbaşında duyuracağız" ifadelerini kullandı.
YKS 2021 KONULARI BELLİ OLDU MU?
Bakan Selçuk, 8. ve 12. sınıfların tüm müfredattan sorumlu olacaklarını açıkladı. Sınıf geçme ve sınav ve notların nasıl verileceği ile ilgili olarak da kısa süre sonra açıklama yapacaklarını bildirdi.
Bakan Selçuk, bu yıl 8. ve 12. sınıflar için tüm konulardan oluşan ders anlatım video kütüphanelerini hazırladıklarını, bu konuda şimdiye kadar olmadığı kadar soru örneklerin, içerikleri, hazırlık derslerini ve deneme sınavlarını yapacaklarını duyurdu.
Sınavlara hazırlanan 8. ve 12'nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız." diye konuştu.
2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sınav tarihi henüz belli olmadı. Sınav tarihi açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.