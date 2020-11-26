YKS konuları belli oldu mu? 2021 YKS konuları neler olacak? 2021 YKS ne zaman yapılacak?

2021 YKS konuları nelerdir? YKS konuları neler olacak? 2021 YKS ne zaman yapılacak sorusuna öğrenciler yanıt arıyor. Sınava aylar olmasına rağmen öğrenciler çalışmalara başladı ve birçok konu üzerinden soru çözüyor. Peki, 2021 YKS konuları neler olacak? Sınavda hangi konuların çıkacağı merak ediliyor.

YKS KONULARI NELER OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 YKS konuları ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "YKS 2021'de hangi konular olduğunu yılbaşında duyuracağız" ifadelerini kullandı.