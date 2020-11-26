Bekçilik zabıta KPSS puanı kaç? KPSS önlisans bekçilik zabıta baraj puanı belli oldu mu?

60-70 PUANLA ALIM YAPAN YERLER!

1) Zabıt Katibi Alımları

Adalet Bakanlığı tarafından açılan memur alım ilanlarında zabıt katipliği kadroları da bulunmaktadır. 2018 yılında yapılan 12 Binlik Adalet bakanlığı memur alımında kadroların yaklaşık 3000 tanesi zabıt katibi kadrosuydu. Bu alımlara önlisans 70 puan ile başvurabilirsiniz.

2) İnfaz Koruma Memuru Alımları

Adalet Bakanlığı bünyesinde her sene binlerce yeni infaz koruma memuru alımı yapılmaktadır. Bu alımlarada lise, önlisans ve lisans mezunları 70 puanla başvuru yapabilmekte ve memur olma hayallerine kavuşabilmektedirler

3) Mübaşir Alımı

Mübaşir alımları da Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlardandır. Mübaşir alımında İKM ve zabıt katibi alımında olduğu gibi boy şartı ya da klavye sınavı şartı aranmaz. 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.

4) İcra Katibi Alımı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda İcra Katibi kadrosu da bulunmaktadır. 2019 yılında en son yapılan alımda 1099 icra katibi memuru alımı yapılmış ve önlisans mezunları 70 puan ile başvurabilmişti.

5) Kredi Yurtlar Kurumu Alımları

Önlisans mezunları içinde bazı kadrolar açan Kredi yurtlar kurumu alımlarına 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.

6) Bekçilik Alımları

60 puan ile başvuru yapılabilen Bekçilik Alımları bazen KPSS'siz de yapılmaktadır. Bu alımlara herkes başvurabilmektedir.

7 ) Zabıta Memuru Alımları

Belediyeden belediyeye değişiklik göstermekle birlikte çoğu belediye 60 kpss taban puanı istemektedir.

8 ) Nüfus Memuru Alımları

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Nüfus memuru alımlarında önlisans mezunları içinde uygun kadrolar bulunmaktadır. Bu alımlarda da genellikle 70 kpss puan şartı aranmaktadır.