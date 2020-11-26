Bekçilik zabıta KPSS puanı kaç? KPSS önlisans bekçilik zabıta baraj puanı belli oldu mu?

KPSS önlisans bekçilik zabıta puanı kaç? KPSS bekçilik ve zabıta puanlarının kaç olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Önlisans sınavına giriş yapan binlerce kişi memur olmak için tercih yapacak. Devlet kadrolarından yapılacak duyurular takip edilirken taban puanlar da sorgulanan konulardan birisi oldu. Peki, KPSS önlisans bekçilik zabıta puanı kaç?
BEKÇİ ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?
Çarğı ve Mahalle Bekçisi alımlarında KPSS şartı aranmıyor. Adaylar başvurularını KPSS'siz olarak yapıyorlar. Daha sonra ön başvuruları kabul edilen adaylar, sağlık şartlarına giriyorlar. Bu aşamayıda tamamlayan adaylar yazılı sınava giriyorlar. Yazılı sınavı başarılı olanlar mülakata katılıyorlar. Bu aşamayıda tamamlayanlar Bekçi oluyorlar.
KPSS ÖNLİSANS ZABITA PUANI
Belediyeden belediyeye değişiklik göstermekle birlikte çoğu belediye 60 kpss taban puanı istemektedir.
60-70 PUANLA ALIM YAPAN YERLER!
1) Zabıt Katibi Alımları
Adalet Bakanlığı tarafından açılan memur alım ilanlarında zabıt katipliği kadroları da bulunmaktadır. 2018 yılında yapılan 12 Binlik Adalet bakanlığı memur alımında kadroların yaklaşık 3000 tanesi zabıt katibi kadrosuydu. Bu alımlara önlisans 70 puan ile başvurabilirsiniz.
2) İnfaz Koruma Memuru Alımları
Adalet Bakanlığı bünyesinde her sene binlerce yeni infaz koruma memuru alımı yapılmaktadır. Bu alımlarada lise, önlisans ve lisans mezunları 70 puanla başvuru yapabilmekte ve memur olma hayallerine kavuşabilmektedirler
3) Mübaşir Alımı
Mübaşir alımları da Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlardandır. Mübaşir alımında İKM ve zabıt katibi alımında olduğu gibi boy şartı ya da klavye sınavı şartı aranmaz. 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.
4) İcra Katibi Alımı
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda İcra Katibi kadrosu da bulunmaktadır. 2019 yılında en son yapılan alımda 1099 icra katibi memuru alımı yapılmış ve önlisans mezunları 70 puan ile başvurabilmişti.
5) Kredi Yurtlar Kurumu Alımları
Önlisans mezunları içinde bazı kadrolar açan Kredi yurtlar kurumu alımlarına 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.
6) Bekçilik Alımları
60 puan ile başvuru yapılabilen Bekçilik Alımları bazen KPSS'siz de yapılmaktadır. Bu alımlara herkes başvurabilmektedir.
7 ) Zabıta Memuru Alımları
Belediyeden belediyeye değişiklik göstermekle birlikte çoğu belediye 60 kpss taban puanı istemektedir.
8 ) Nüfus Memuru Alımları
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Nüfus memuru alımlarında önlisans mezunları içinde uygun kadrolar bulunmaktadır. Bu alımlarda da genellikle 70 kpss puan şartı aranmaktadır.
9 ) POMEM alımları
Bu alımlara da önlisans mezunları 65 KPSS puanı ile başvuru yapabilmektedir.
10 ) Belediye Düz Memur alımları
Belediyeler tarafından açılan memur alımlarında düz memur alımı da yapılmakta ve çoğunlukla 70 KPSS puanı şartı aranmaktadır.
Bazı alımlarda sertifikalarınız olması düşük puanla atanmanıza yardımcı olacaktır. Alım ilanı sürecine kadar aşçılık, bilgisayar sertifikası, muhasebe sertifikası, kalorifercilik sertifikası gibi sertifikaları almanız faydanıza olacaktır.