

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, paylaşımında "Yalan söyleyen siyasetçilerin istifa ettiği, istifayla da kalınmayıp yalanlarının maliyetlerinden ötürü yargılandığı bir sistem hayal değil, rüya hiç değil. Başarırız, inanıyorum ki başaracağız" ifadelerini kullandı.





ALAY KONUSU OLDU

Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımı, vatandaşlar tarafından "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastediyor" yorumlarına neden oldu. Birçok kişi CHP liderine yönelik suçlamaları ve Kılıçdaroğlu'nun birbiriyle çelişen beyanlarını paylaşarak Kaftancıoğlu'na cevap verdi.

Yazar bu mesajla aslında kime seslenmektedir?



Yoksa bu sözler Söğütözü'ne verilmiş bir subliminal mesaj mıdır?



Kemal Bey de bu mesajı görmüş müdür?



Aklımda deli sorular:) https://t.co/wIgkq6hDh2 — Zafer Şahin (@zafersahin06) November 26, 2020

Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin de Kaftancıoğlu'nun paylaşımına ilişkinyorumunda bulundu.