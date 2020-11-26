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    • 26.11.2020 12:54
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    İstanbul İl Başkanı "yalansız siyaset istiyorum" deyince alay konusu oldu

    İstanbul İl Başkanı ’nun, sosyal medya hesabından yaptığı “Yalan söyleyen siyasetçilerin istifa ettiği, istifayla da kalınmayıp yalanlarından ötürü yargılandığı bir sistem hayal değil” paylaşımına, vatandaşlar CHP Genel Başkanı ’nun birbiriyle çelişen sözlerini hatırlatarak cevap verdi. Yalanı, algıyı, iftirayı kendine politika eden partinin il başkanının böyle bir açıklama yapması, partideki yüzsüz duruşu bir kez daha gözler önüne serdi.


    İstanbul İl Başkanı , sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, paylaşımında "Yalan söyleyen siyasetçilerin istifa ettiği, istifayla da kalınmayıp yalanlarının maliyetlerinden ötürü yargılandığı bir sistem hayal değil, rüya hiç değil. Başarırız, inanıyorum ki başaracağız" ifadelerini kullandı.

    ALAY KONUSU OLDU
    Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımı, vatandaşlar tarafından "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastediyor" yorumlarına neden oldu. Birçok kişi CHP liderine yönelik suçlamaları ve Kılıçdaroğlu'nun birbiriyle çelişen beyanlarını paylaşarak Kaftancıoğlu'na cevap verdi.



    Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin de Kaftancıoğlu'nun paylaşımına ilişkin "Yazar bu mesajla aslında kime seslenmektedir? Yoksa bu sözler Söğütözü'ne verilmiş bir subliminal mesaj mıdır? Kemal Bey de bu mesajı görmüş müdür? Aklımda deli sorular:)" yorumunda bulundu.

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    Haberler Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "yalansız siyaset istiyorum" deyince alay konusu oldu