"ELLERİNİZE SAĞLIK"

Hatırlanacağı üzere Hakan Karakuş hakkında akıllarda kalanlardan biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bölgesindeki köprülü kavşağa ve yanında bulunan otoparka bomba atılması talimatını verdikten sonra eylemin gerçekleşmesi sonrası "Ellerinize sağlık" diyerek tebrik etmesi...