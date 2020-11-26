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    • 26.11.2020 12:51
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    'da milletin üstüne bomba yağdıranlara övgüler dizen 'a 79 kez ağırlaştırılmış cezası

    hain darbe girişiminde milletin üstüne bomba yağdıran hainlere “Elleriniz dert görmesin” diyen Darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren 79 kez ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, sivil imamlar ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davada karar açıklandı.

    Cezası açıklanan isimler arasından FETÖ'cü eski yarbay Hakan Karakuş da bulunuyor.

    79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
    15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde FETÖ'nün komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü 141'inci Filo Komutanı olan eski yarbay Hakan Karakuş'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

    "ELLERİNİZE SAĞLIK"
    Hatırlanacağı üzere Hakan Karakuş hakkında akıllarda kalanlardan biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bölgesindeki köprülü kavşağa ve yanında bulunan otoparka bomba atılması talimatını verdikten sonra eylemin gerçekleşmesi sonrası "Ellerinize sağlık" diyerek tebrik etmesi...
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    Haberler Güncel 15 Temmuz'da milletin üstüne bomba yağdıranlara övgüler dizen Hakan Karakuş'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası