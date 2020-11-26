Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 711 oldu, son 24 saatte 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.

"TEDBİRLERE UYUMUMUZ DA KISITLAMALAR KONUSUNDA BELİRLEYİCİ OLACAK"