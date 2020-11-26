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    Son dakika: sayılarını açıkladı | Koronavirüste son durum

    Son dakika haberine göre, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Sosyal medya hesabından son durumu açıklayan Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak." dedi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta sayısı 4 bin 711 oldu, son 24 saatte 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.

    "TEDBİRLERE UYUMUMUZ DA KISITLAMALAR KONUSUNDA BELİRLEYİCİ OLACAK"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz." uyarılarında bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Kasım koronavirüs sayılarını açıkladı | Koronavirüste son durum