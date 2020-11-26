Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 4 bin 711 oldu, son 24 saatte 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.
"TEDBİRLERE UYUMUMUZ DA KISITLAMALAR KONUSUNDA BELİRLEYİCİ OLACAK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz." uyarılarında bulundu.
25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU