KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Cumhurbaşkanlığı avukatı Süleyman Ayhan'ın açıklamaları:

"Sayın mahkeme heyetinin tecrübesi bilgisi ve bütün sanıklara verdiği süreler onların talep ettiği tüm delillerin toplanması ve bütün bunlardan sonra 3,5 yıl sonra bu kararı açıklaması oldukça makul. Görüntü itibari ile darbe girişiminin sevk ve idare mahkemesi Akıncı Üssü görülse de Yurtta Sulh Konseyi'nin bu davadan ayrılarak Çatı davası ile birleştirilmesinin asıl nedeni Yurtta Sulh Konseyi'nin talimatları ile darbe yapılmaya çalışılıyor. Resmi anlamda sevk ve idare yeri Genelkurmay'dır.

Yurtta Sulh Konseyi'ndeki isimler Türkiye'de 251 kişinin ölümünden sorumlular. Türkiye'deki bütün yaralama ve eylemlerden sorumlular. Dolasıyla burada sivil imamlara 79'ar kez ceza verildi. Bunların pozisyonları farklı.