Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesajlar verdi:
"Güçlü toplum, güçlü Türkiye" hedefimize ancak nitelikli bir nesil, özgün ve milli bir eğitim-öğretim politikası ile ulaşabileceğimizi biliyoruz.
Derslik sayılarımızın artırılmasından öğretmen atamalarına, müfredatın geliştirilmesinden ücretsiz ders kitaplarına kadar, eğitim alanında tarihi nitelikte pek çok reformu hayata geçirdik.
Okullarımızın fiziki altyapısını geliştirmenin yanı sıra katsayı adaletsizliği başta olmak üzere eğitim-öğretim sistemimize sirayet etmiş yasakçı, baskıcı zihniyetin izlerini silmek için çalıştık.
Son 18 senedir olduğu gibi, bu yıl da bütçede en büyük payı yine eğitime tahsis ediyoruz. Ülkemizin imkanları arttıkça, öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.
SİZİ ÇOK SEVİYORUM
Erdoğan,İzmir'de enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda ve babasıyla görüntülü konuştu. Erdoğan, kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyen Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi.
PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda konuştu. Görüşmede Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.