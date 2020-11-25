SİZİ ÇOK SEVİYORUM

Erdoğan,İzmir'de enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda ve babasıyla görüntülü konuştu. Erdoğan, kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyen Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi.

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda konuştu. Görüşmede Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.