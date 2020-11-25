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    • 25.11.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan mesajı

    Başkan , dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkânlarını güçlendirmeyi, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı kendimize vazife addediyoruz. Öğretmenlerimizin yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de görevlerini büyük bir özen ve özveriyle yürüttüklerine inanıyorum." dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesajlar verdi:

    "Güçlü toplum, güçlü Türkiye" hedefimize ancak nitelikli bir nesil, özgün ve milli bir eğitim-öğretim politikası ile ulaşabileceğimizi biliyoruz.

    Derslik sayılarımızın artırılmasından öğretmen atamalarına, müfredatın geliştirilmesinden ücretsiz ders kitaplarına kadar, eğitim alanında tarihi nitelikte pek çok reformu hayata geçirdik.

    Okullarımızın fiziki altyapısını geliştirmenin yanı sıra katsayı adaletsizliği başta olmak üzere eğitim-öğretim sistemimize sirayet etmiş yasakçı, baskıcı zihniyetin izlerini silmek için çalıştık.

    Son 18 senedir olduğu gibi, bu yıl da bütçede en büyük payı yine eğitime tahsis ediyoruz. Ülkemizin imkanları arttıkça, öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.

    SİZİ ÇOK SEVİYORUM
    Erdoğan,İzmir'de enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda ve babasıyla görüntülü konuştu. Erdoğan, kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyen Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi.

    PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda konuştu. Görüşmede Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
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