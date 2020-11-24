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    • 24.11.2020 22:08
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Putin ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan , Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde, -Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, , ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

    Son dakika haberi... Başkan , Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, -Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile , ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

    KARABAĞ'DA ORTAK MERKEZ
    Başkan Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ'daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

    'ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Erdoğan uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

    MİNSK GRUBU
    Erdoğan Minsk Grubu'nun diğer eşbaşkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

    Suriye'deki ihtilafın sona erdirilmesi için de Dağlık Karabağ'da olduğu gibi, hızlı ve somut adımlar gerektiğine dikkati çeken BaşkanErdoğan, Libya'nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü