ATV ekranlarında yayınlanan ve Salı gününün vazgeçilmez dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölümde işler karışıyor. EDHO 173. bölümde Hamdi Baba adamı Seko ile Yavuz'un Hızır'a gönderdiği paradan çalmanın planını yaptı. Seko'nun fikrini beğenen Hamdi, harekete geçti.

"5 MİLYONU GEÇME"

Yavuz'un Hızır'a vereceği 300 milyonu duyan Hamdi'nin gözü döndü. Hamdi, Seko'nun "Ne kadar tırtıklarsak Hızır fark etmez" sorusuna "Hızır büyük adam, 3'ün 5'in hesabını yapmaz gibi geliyor bana" cevabını verdi.

Seko da Hamdi'ye "Sen Yavuz'u yanına çağır, onlarla konuşurken ben o kamyonu patlatırım" dedi. 5 milyonu geçmemesini söyleyen Hamdi Yavuz'u çağırdı ve plan işlemeye başladı.

HAMDİ LAFA TUTTU SEKO İŞE KOYULDU

Hamdi, Yavuz'a paraların akıbetini sordu. Hızır'ın parayı daha önceden olduğu gibi değil de direk elden istediğini belirten Yavuz, "Hamdi Baba sakın çalmaya kalkışmayalım. Çok büyük planlar yaptık. Masayı ele geçirdiğimiz zaman milyon dolarlar değil, milyar dolarlar konuşacağız" sözleriyle dikkat çekti.

Hamdi Baba ise Yavuz ile, "Sen kendinde o potansiyeli görüyor musun? Hep kendini böyle büyük gör, belki bir gün olursun" sözleriyle dalga geçti.