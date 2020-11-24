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    • 25.11.2020 06:45
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    SON DAKİKA: 'da zehir tacirlerine şafak baskını: Çok sayıda şüpheli yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'da satıcılarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucu ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

    AA
    Zehir tacirlerine şafak baskını

    (AA) - İstanbul'da satıcılarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 13 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Farklı ilçelerde 16 adrese operasyon düzenleyen ekiplere özel harekat timleri de destek verdi. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucu ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

    Adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını: Çok sayıda şüpheli yakalandı