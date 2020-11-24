Ünlü holdingde milyon dolarlık kayyum skandalı





DAVALAR AYNI MAHKEMEYE…

Dilekçeye göre, kayyumları atayacak mahkemenin bulunması için ilginç bir yönteme başvuruldu. Adli tatilde nöbetçi olan ve İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Ramazan Acar ile irtibat kuruldu. Dosyanın bu mahkemeye düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Başkanlığını Acar'ın yaptığı mahkemenin nöbetçi olması beklendi. Kervansaray Yatırım Holding'in 65 hissedarına aynı ifadelerle şirketin genel kurulunun iptali için dava açtırıldı. Açılan davalardan biri de bu mahkemeye düştü. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden önce açılan davalardan feragat edilince bu mahkemedeki dosya ilk dava haline geldi. Diğer açılan davaların da bu mahkemede birleştirilmesi sağlandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN