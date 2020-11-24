"KIŞ AYLARINDA MÜMKÜN OLDUĞUNCA KİŞİLER ARASI FİZİKİ MESAFE EV İÇERİSİNDE DE KORUNMALI"

Dünya üzerinde şuanda 59 milyon civarında PCR ile doğrulanmış vakanın mevcut olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "Ülkemizde de günlük tanı konan hasta sayısı 6 bini geçmiş durumda 1 gün içerisinde. Bunun dışında asemptomatik pozitif kişilerin olduğunu da düşünürsek, aslında virüsün ne kadar hızlı yayıldığını da anlayabiliriz. Burada önemli olan, mümkün oldukça, kış aylarında çünkü daha çok kapalı alanlarda vakit geçiriliyor. Mümkün oldukça görüşmelerin süresi kısaltılmalı. Ev ziyaretlerinin zaten olmaması gerekiyor. Zorunlu bir ev ziyareti yapmak gerekiyorsa da burada ziyaret ettiğimiz veya işini gördüğümüz büyüklerimizle teması en az sürede tutmalıyız. Siz maskeler takılmış dahi olsa, kötü havalandırılmış kalabalık bir ortamda uzun süre kalırsanız; örneğin 2 saat yerine 4 saat kalırsanız veya 45 dakika yerine 90 dakika kalırsanız, burada da sizin pozitif bir kişiden hastalığı kapma ihtimaliniz yüksek. O yüzden kış aylarında mümkün olduğunca kişiler arası fiziki mesafe ev içerisinde de korunmalı. Evler kış olmasına rağmen sık sık havalandırılmalı. Ayrıca kalabalık, misafirliklerden ve ev gezmelerinde mutlaka kaçınılmalı. Sadece zorunlu hallerde onda da süreyi en az seviyede tutarak bir ziyaret gerçekleştirilmeli" ifadelerini kullandı.