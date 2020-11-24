ABD'Lİ YETKİLİ BÖYLE DUYURMUŞTU

ABD Gıda ve İlaç Ajansı FDA, Pfizer'ın aşınının onayı için 10 Aralık'ta toplanacak. Aşı, acil kullanım onayı alırsa, ABD'de hemen dağıtımına başlanacak. İlk ABD vatandaşının 11 ya da 12 Aralık'ta aşı olması bekleniyor.