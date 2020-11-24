SON DAKİKA HABERİ... ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 10 Aralık'tan hemen sonra dağıtımına başlanabileceğini söyledi.
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar düzenlediği basın toplantısında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi.
Azar, "Her şey yolunda giderse, birkaç hafta içinde, 10 Aralık'tan hemen sonra tescillenmiş aşının dağıtımına başlayabiliriz.
Öte yandan AstraZeneca İngiltere ve Brezilya'daki klinik deneylerinden umut verici veriler sundu.
AstraZeneca'dan 300 milyon doz aşı satın almak konusunda anlaşmamız var" ifadelerini kullandı.
ABD'Lİ YETKİLİ BÖYLE DUYURMUŞTU
ABD Gıda ve İlaç Ajansı FDA, Pfizer'ın aşınının onayı için 10 Aralık'ta toplanacak. Aşı, acil kullanım onayı alırsa, ABD'de hemen dağıtımına başlanacak. İlk ABD vatandaşının 11 ya da 12 Aralık'ta aşı olması bekleniyor.
Açıklama, COVID-19 aşı programı Başkanı Moncef Slaoui'den geldi. CNN televizyonuna konuşan yetkili, "Planımız, aşıyı onay almasından itibaren 24 saat içinde bağışıklık merkezlerine ulaştırabilmek" dedi.
Amerikan ilaç devi Pfizer ile Alman ortağı Biontech'in aşısı, Cuma günü acil kullanım onayı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'ya başvurmuştu.
FDA'nın bağımsız danışmanları, aşıya onay verip vermemeyi görüşmek üzere 10 Aralık'ta toplanacak. Aşı onay alırsa ABD'de dağıtımına hemen başlanacak.