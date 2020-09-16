Bugün Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplantı. Toplantının hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara önemli açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU? KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Koca salgın hakkında "Bilimsel gelişmeler bu salgının da sonun yaklaştığını işaret etmekte. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hem fikir diyebiliriz.

Şu anda hazırlık çalışmaları faz 3 aşamasında olan 9 aşı var. Biz de Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken, en erken uygulama için tedarik teşebbüslerimizi başlattık. Bugün Çin Snovak aşısı Türkiye'de ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesi'nde üç gönüllü insanla başladı.

Muhtemelen alacağımız son viraj olan son aylarda yakalanmamaya çalışalım. Hastalığa yakalanmayalım ki hiç eza yaşamadan gerektiğinde aşı çözüm ve ödül olsun. Aşı bir tedavi değil bulaşmaya karşı koruma yoludur. Aşı çalışmasının sonucunu beklemek hepimiz için moral ve güç kaynağıdır. Sağlık ordumuz adına sizden istediğim o güne kadar tedbirlere sarılmanız ve direnmenizdir. Gerçek normalimize döneceğiz." açıklamasını yaptı.