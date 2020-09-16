Bugün Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplantı. Toplantının hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara önemli açıklamalarda bulundu.
KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU? KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?
Bakan Koca salgın hakkında "Bilimsel gelişmeler bu salgının da sonun yaklaştığını işaret etmekte. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hem fikir diyebiliriz.
Şu anda hazırlık çalışmaları faz 3 aşamasında olan 9 aşı var. Biz de Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken, en erken uygulama için tedarik teşebbüslerimizi başlattık. Bugün Çin Snovak aşısı Türkiye'de ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesi'nde üç gönüllü insanla başladı.
Muhtemelen alacağımız son viraj olan son aylarda yakalanmamaya çalışalım. Hastalığa yakalanmayalım ki hiç eza yaşamadan gerektiğinde aşı çözüm ve ödül olsun. Aşı bir tedavi değil bulaşmaya karşı koruma yoludur. Aşı çalışmasının sonucunu beklemek hepimiz için moral ve güç kaynağıdır. Sağlık ordumuz adına sizden istediğim o güne kadar tedbirlere sarılmanız ve direnmenizdir. Gerçek normalimize döneceğiz." açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, "(Kovid-19) Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır." dedi.
Koca, "Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor. Artan yeni hasta ve ağır hasta sayısı bugüne kadar kimsenin tedavi almasına mani olmamıştır." diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19 ile mücadele) İlk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda." dedi.
"HES UYGULAMASININ İNDİRİLMEDİĞİ CEP TELEFONU KALMAMALI"
Bakan Koca şöyle devam etti:
"HES uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalı. Bugüne kadar izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir."
Koca, şunları kaydetti:
"Çok sayıda insanımız tedbir almayarak her gün kendini virüse maruz bırakmaktadır, özellikle iki aydır bulaşma hızlanmış durumda. Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı bileklik uygulamaları olacaktır."
"ÇİN SİNOVAC AŞISININ TÜRKİYE'DEKİ İLK UYGULAMASINA 3 GÖNÜLLÜ SAĞLIK ÇALIŞANINDA BAŞLANDI"
Sağlık Bakanı Koca, "Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğunu gösteriyor. İnsan aklı koronavirüs karşısındaki galibiyetini yakın zamanda ilan edebilecek" diye konuştu.
Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığının izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı" dedi.
Fahrettin Koca "(Aşı çalışmaları) Bilim dünyası yıl sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikir." diye konuştu.
Koca "(Kovid-19 ile mücadele) Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken en erken uygulama için de tedarik teşebbüslerimizi başlattık." dedi.