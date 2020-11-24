Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, geçen hafta TBMM Parti Grup Toplantısında, Aydın-Denizli Otoyolu projesi hakkında yalan ifadeler kullandığı belirtildi.

Meral Akşener'in bugün de Çukurova Havalimanı İhalesine ilişkin konuşmalarında kamuoyunu yanlış bilgilendiren ifadelere yer verildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Çukurova Havalimanı altyapı yapım çalışmalarının durduğu, üstyapı tesisleri ihale bedelinin 300 milyon avro olduğu ve 12 milyon yolcu garantisi verildiği ifadeleri tamamen gerçek dışıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yap-işlet-devret modeliyle yapımı planlanan Çukurova Havalimanı'nın ilk ihalesinin 15 Aralık 2011'de yapıldığı belirtilerek, ihaleyi kazanan yüklenici firma onaylı iş programının fiziki gerçekleşme yönünden gerisinde kalması nedeniyle sözleşmesinin 31 Ağustos 2015 itibarıyla feshedildiği kaydedildi.

Söz konusu yatırımın, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) öz kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi kararıyla projenin yatırım programına alındığının ifade edildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda, Çukurova Havalimanı projesinin altyapı inşaatı DHMİ yatırım programı kapsamında devam etmektedir ve işin fiziki gerçekleşme oranı yaklaşık yüzde 85'dir. İfade edildiği gibi altyapı yapım çalışmaları durmuş değildir. Üstyapı inşaatının yap-işlet-devret modeli ile tamamlanarak işletilmesinin kamu menfaati açısından daha uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ihalesi 16 Mart'ta gerçekleştirildi. İhaleye katılan iki istekliden biri olan Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ/Kalyon Hav. ve İnşaat AŞ/Cengiz İnşaat San. ve Tic. AŞ Ortak Girişiminin şartlı teklif vermesi nedeniyle ihale dışı bırakılmıştır. Diğer istekli Günbeton İnşaat ve Tic. AŞ/Terminal Yapı Ticaret AŞ Ortak Girişimi ise 25 yıl işletme süresi karşılığı vermiş olduğu 100 milyon avro kira ile teklif vermiştir."

Açıklamada, rekabet koşullarının artırılmasının kamu menfaati açısından daha faydalı olacağından ihalenin iptalinin kararlaştırıldığına işaret edilerek, Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesinin 20 Kasım'da yapıldığı ve ihalede 25 yıllık işletme süresi boyunca idareye ödenecek kira bedelinin yarıştırıldığı kaydedildi.

Havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihaleye Türkiye'nin havacılık alanında tecrübe sahibi en büyük firmalarının katıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifade kullanıldı:

"Pazarlık neticesinde 147. turda 297,1 milyon avro artı KDV'yi idareye verme taahhüdü karşılığında Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişimi en yüksek teklifi verdi. Çukurova Havalimanı'nın 2012'deki ihalede söz konusu olan 357 milyon avro bedel görevli şirketin bahse konu iş kapsamında yapmayı taahhüt ettiği yatırım tutarıdır. Oysaki 20 Kasım'daki ihalede teklif edilen 297,1 milyon avro artı KDV bedel ise görevli şirketin işletme süreci boyunca kuruluşumuza ödemeyi taahhüt ettiği kira bedelidir. Garanti verilen yolcu sayısı hususunda ise işletme süresinin ilk 12 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla yolcu garantisi verilmiş olup, 2 milyon 353 bin 787 iç hat giden yolcu, 347 bin 374 dış hat giden yolcu sayısı garanti edilmiştir. 12 milyon yolcu garantisi verildiği ifadesi tamamen yalandır."

HAVAALANI PROJESİ 3 ETAP HALİNDE PLANLANDI

Açıklamada, mevcut kapasitesi 3 milyon yolcu olan Adana Havalimanı'nda 2019 sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet verildiğinin vurgulandığı açıklamada, bölgenin daha büyük bir havalimanına ihtiyaç duyduğuna işaret edildi.

Çukurova Havalimanı projesinin toplam 3 etap halinde planlandığının kaydedildiği açıklamada, "1. etap yatırımların tamamlanarak havalimanının hizmete verilmesi için planlanan yatırım süresi 2,5 yıl olup, işletme süresi 25 yıldır. Yıllık yolcu sayısının 8 milyona ulaşması halinde 2. etap işler, yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde ise 3. etap işler yapılacaktır. Söz konusu ihaleyi alan firma 1. etapta 103,7 milyon avro, 2. etapta 23,5 milyon avro ve 3. etapta yaklaşık 30 milyon avro olmak üzere toplamda 157 milyon avro yatırım yapacaktır." ifadesine yer verildi.