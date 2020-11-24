AK Parti, M. İhsan Arslan'ın disipline sevk edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada "AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun 24.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında 22 ve 23'üncü dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

M. İHSAN ARSLAN KİMDİR?

İş Adamı, Sanayici ve Gazeteci; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.Kamu'da memurluk ve öğretmenlik yaptı. İhracat-ithalat ağırlıklı olmak üzere ticari faaliyetlerde bulundu. Yabancı sermayeli şirketler kurarak Diyarbakır'da boru, kablo ve mermer fabrikaları kurdu. Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazı yazarak aktif gazetecilik yaptı. Mazlum-Der'in iki dönem Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Sağlık, Eğitim ve Dayanışma Vakfı (SEDAV) Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütmektedir.

22. Dönem Diyarbakır Milletvekili.