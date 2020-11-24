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    • 24.11.2020 10:40
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    SON DAKİKA: Cezayir'de yakalanan firari 'cü Türkiye'ye böyle getirildi

    Son dakika haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Cezayir yapılanmasında yer alan ve Cezayir'de örgütle iltisaklı bir firmanın yöneticisi olduğu tespit edilen kişi, ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ortak girişimiyle Türkiye'ye getirildi.

    AA

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Cezayir yapılanmasında yer alan ve Cezayir'de örgütle iltisaklı bir firmanın yöneticisi olduğu tespit edilen kişi, ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ortak girişimiyle Türkiye'ye getirildi.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2'nci Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan N.N.K, Dışişleri Bakanlığı ve EGM'nin ortak çalışması sonucunda Cezayir'de yakalanarak EGM'ye ait özel uçakla Türkiye'ye getirildi.


    Ankara Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.N.K'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Cezayir'de yakalanan firari FETÖ'cü Türkiye'ye böyle getirildi