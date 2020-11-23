Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.11.2020 00:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2020 00:41
    ABONE OL

    Son dakika: 'cü 'den 'ye getirildi

    Son dakika haberi.. 'nün yapılanmasında yer alan bir kişi, ve 'in ortak çalışmasıyla 'ye getirildi.

    AA
    FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

    Son dakika haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yapılanmasında yer alan ve Cezayir'de örgütle iltisaklı bir firmanın yöneticisi olduğu tespit edilen kişi, Bakanlığı ve Genel Müdürlüğü (EGM) ortak girişimiyle 'ye getirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara 2'nci Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan N.N.K, Dışişleri Bakanlığı ve EGM'nin ortak çalışması sonucunda Cezayir'de yakalanarak EGM'ye ait özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.N.K'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'cü Cezayir'den Türkiye'ye getirildi