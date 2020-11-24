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    • 24.11.2020 22:41
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    Son dakika: Başkan Erdoğan ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    AA
    Başkan Erdoğan'ın Afrika mesaisi

    Son dakika haberi... Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, - ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

    Başkan Erdoğan görüşmede, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini belirtti.

    Görüşmede, yaklaşmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği seçimlerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Çad Cumhurbaşkanı ile görüştü