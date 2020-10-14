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    • 14.10.2020 19:45
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    Başkan , Başkanı ile görüştü

    Başkan , Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. yapılan açıklamaya göre, -Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, - meselesi ile ve ’daki durum da değerlendirildi.

    Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü!

    Başkan , Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    yapılan açıklamaya göre, -Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, - meselesi ile ve 'daki durum da değerlendirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye'nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü