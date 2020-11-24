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    • 25.11.2020 00:12
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    Dışişleri Bakanlığından Dışişleri Bakanı Dendias'a sert tepki!

    , Dışişleri Bakanı 'ın ile ilgili beyanlarına cevap verdi. Aksoy, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın bugünkü açıklamalarında ülkemize yönelttiği ithamlar ve kullandığı tehditkâr dil, Yunan tarafının ülkemizle arasındaki meseleleri diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeyi arzu etmediğini bir kez daha göstermektedir" dedi. Aksoy, Türkiye'nin diyalog çağrılarını her daim sürdürdüğü ve sürdüreceğini vurgulayarak, "Yunanistan tehdit diliyle ve 'yi arkasına almaya çalışarak bir sonuca ulaşamayacağını artık anlamalıdır. Önkoşullar ileri sürmekten vazgeçmeli ve görüşme masasına bir an evvel oturmalıdır" ifadelerini kullandı.

    DHA
    Dışişleri'nden Dendias'a tepki!

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye ile ilgili beyanlarına cevap verdi.

    "DİYALOGDAN KAÇMAK İÇİN İLERİ SÜRDÜĞÜ BAHANELERDİR"
    Dendias'ın Türkiye'ye karşı ithamkâr ve teditkâr bir dil kullandığını belirten Sözcü Aksoy, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın bugünkü açıklamalarında ülkemize yönelttiği ithamlar ve kullandığı tehditkâr dil, Yunan tarafının ülkemizle arasındaki meseleleri diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeyi arzu etmediğini bir kez daha göstermektedir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde ağustos ayından bu yana sergilediği yapıcı tavır ve attığı iyi niyet adımları maalesef karşılık bulmamıştır. Hal böyleyken, Yunanistan'ın bölgedeki maksimalist talepleri karşısında, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için yürüttüğümüz kararlı faaliyetleri provokatif, hatta yasadışı olarak nitelemesi diyalogdan kaçmak için ileri sürdüğü bahanelerdir" ifadelerini kullandı.

    "YUNANİSTAN GÖRÜŞME MASASINA BİR AN EVVEL OTURMALIDIR"
    Aksoy, Türkiye'nin diyalog çağrılarını her daim sürdürdüğü ve sürdüreceğini vurgulayarak, "Yunanistan tehdit diliyle ve AB'yi arkasına almaya çalışarak bir sonuca ulaşamayacağını artık anlamalıdır. Önkoşullar ileri sürmekten vazgeçmeli ve görüşme masasına bir an evvel oturmalıdır" dedi.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a sert tepki!