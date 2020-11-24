"DİYALOGDAN KAÇMAK İÇİN İLERİ SÜRDÜĞÜ BAHANELERDİR"

Dendias'ın Türkiye'ye karşı ithamkâr ve teditkâr bir dil kullandığını belirten Sözcü Aksoy, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın bugünkü açıklamalarında ülkemize yönelttiği ithamlar ve kullandığı tehditkâr dil, Yunan tarafının ülkemizle arasındaki meseleleri diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeyi arzu etmediğini bir kez daha göstermektedir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde ağustos ayından bu yana sergilediği yapıcı tavır ve attığı iyi niyet adımları maalesef karşılık bulmamıştır. Hal böyleyken, Yunanistan'ın bölgedeki maksimalist talepleri karşısında, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için yürüttüğümüz kararlı faaliyetleri provokatif, hatta yasadışı olarak nitelemesi diyalogdan kaçmak için ileri sürdüğü bahanelerdir" ifadelerini kullandı.