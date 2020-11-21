Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.11.2020 22:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2020 22:51
    ABONE OL

    'ndan 'a '' cevabı: Çağrılarımıza olumlu yanıt verin

    'ndan 'a '' yanıtı geldi. Açıklamada, "Yunanistan her ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir." ifadelerine yer verildi.

    'ndan 'a '' yanıtı geldi.

    Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
    Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün (21 Kasım) bir açıklama daha yayınlayarak, Oruç Reis'in Türk kıta sahanlığında icra etmekte olduğu sismik araştırma faaliyetine dair bilinen iddia ve itirazlarını yinelemiştir.

    "TEMMUZ AYINDAN BU YANA ALTI AÇIKLAMA YAPTIK"
    Bu iddia ve itirazlar, Bakanlığımızın geçen Temmuz ayından bu yana yaptığı altı açıklamayla yanıtlanmıştır.

    , 'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir.

    Yunanistan her ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'NAVTEX' cevabı: Çağrılarımıza olumlu yanıt verin