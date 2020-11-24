İzmir'de Urla Eski Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da "zimmet" ve "irtikap" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandı.

KAYA: "BİRİ FETÖ'CÜLÜKTEN CEZA ALDI, DİĞERİ YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI"

AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya; Urla Eski Belediye Başkanı İbrahim Burak ve Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında paylaşımda bulundu.

Kaya; "Önce Urla sonra Menemen. Kılıçdaroğlu'nun övgüler yağdırarak, 'çok seviyorum, size emanet ediyorum' diyerek aday gösterdiği isimlerin hali ortada. Biri FETÖ'cülükten ceza aldı, diğeri yolsuzluktan tutuklandı. İzmir'i çok sevdiler halimiz ortada, Türkiye'yi Allah korusun!" dedi.

Mahmut Atilla Kaya, söz konusu paylaşımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İbrahim Burak Oğuz ve Serdar Aksoy'la çekilmiş videoyu da paylaştı.

KILIÇDAROĞLU: "İBRAHİM BURAK OĞUZ BAŞKANI URLALILARA EMANET EDİYORUM"

Söz konusu videoda; Kemal Kılıçdaroğlu Urla Eski Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında, "Urla'yı genç bir belediye başkanımıza emanet ediyorum. Urla'yı seviyorum. Urlaları seviyorum ve başkanı Urlalılara emanet ediyorum" ifadelerini kullandığı görülüyor.

"(SERDAR AKSOY) BAŞKANI SİZE EMANET EDİYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında da; "İzmir'i seviyorum. Menemen'i seviyorum. Menemenlileri seviyorum. Başkanı size emanet ediyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekiyor.

DAĞ: "MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI, İLÇEDE TANINMAMASINA VE BiLiNMEMESiNE RAĞMEN MENEMEN'E DiKTE EDİLMİŞ BiR İSİM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili avukat Hamza Dağ da; "Menemen Belediye Başkanı, ilçede tanınmamasına ve bilinmemesine rağmen CHP tarafından aday olarak Menemen'e dikte edilmiş bir isimdir. Gelinen noktada, CHP'nin 'Disipline sevkettik' diyerek bu ayıbı halı altına süpürmeye çalışması, sorunu çözmeyecektir" dedi.

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI SERDAR AKSOY TUTUKLANDI

Menemen Belediyesindeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy bugün tutuklandı.

Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

FETÖ'DEN YARGILANAN ESKİ URLA BELEDİYE BAŞKANI OĞUZ'A 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Urla'da 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla 16 Aralık 2019'da tutuklanmıştı. Oğuz, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Urla Kaymakamı Önder Can, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.