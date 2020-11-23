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    • 23.11.2020 08:55
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    SON DAKİKA: 81 ile yazı gönderdi: Koronavirüs test ücreti 250 TL

    Son dakika haberi: 'deki koronavirüs salgınında koronavirüs test ücretlerinin fahiş rakamlara ulaşması nedeniyle 81 il valiliklerine yazı gönderdi. Gönderilen yazıda koronavirüs testlerinin 250 TL olarak belirlendiği belirtildi.

    Bakanlık 81 ile yazı gönderdi! O testin fiyatı belli oldu

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs testleriyle ilgili gelen fahiş fiyat şikâyetleri üzerine harekete geçti.

    Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildi.

    TEST ÜCRETİ 250 TL

    Yazıda, katma değer vergisi (KDV) ve S908116 kodlu COVID-19 (SARS-CoV-2) izolasyonu işlem bedeli dahil olmak üzere S908115 kodlu COVID-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedelinin 250 Türk Lirası olarak belirlendiği kaydedildi.

    Bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyeceği ve ilave ücret alınamayacağı vurgulandı.

    FAZLASI İADE EDİLECEK

    Yazıda, şu ifadelere yer verildi: "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

    Fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak.

    Aykırı uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde 992 sayılı Tahririyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem tesisi edilecek."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Koronavirüs test ücreti 250 TL