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    • 23.11.2020 08:49
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    Son dakika: 'cü hain ile fotoğraf çektiren 'in temsilcisine tepki yağdı: "Yazıklar olsun"

    Son dakika haberi... ’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ’in elçisi ’ın Fettulahçı Terör Örgütü () mensubu firari ’le biraraya gelip çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamasına sert tepki gösterdi. “İsrail halkı, (FETÖ elebaşı Gülen'in) sözcüsüne gösterdiğiniz sıcak karşılama ve desteği göz önünde bulundurarak, efendisinin (Gülen) Yahudiler hakkındaki hastalıklı görüşlerini de paylaştığınız sonucuna varmalı mı? 'Antisemitizme karşı' ilişki kurmayı alenen taahhüt ettiğiniz işbirliğinin temeli bu mu olacak? Yazıklar olsun” dedi.

    DHA
    FETÖ'cü alçağa sahip çıktılar

    'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, elçisi 'ın mensubu firari ile görüşerek fotoğraf çektirip paylaşmasını sert bir dille eleştirdi. , FETÖ elebaşı Gülen'in İsrail ve Yahudilik karşıtı görüşlerini her fırsatta dile getirdiğine dikkat çekerek "Antisemitizme karşı ilişki kurmayı alenen taahhüt ettiğiniz işbirliğinin temeli bu mu olacak? Yazıklar olsun" dedi.

    TÜRKİYE'NİN BM TEMSİLCİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
    Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun temsilcisinin bir terör örgütünün sponsoru ve sözcüsüyle görüşmesi hiç şaşırtmadı. FETÖ ve terör örgütleriyle işbirliği yapanlar utanç duygusundan yoksundur. Terörizme ve aşırılığa karşı mücadele, haysiyet ve dürüstlük gerektirir" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'cü hain Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in BM temsilcisine tepki yağdı: "Yazıklar olsun"