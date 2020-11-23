EBA canlı derse giriş! 23-27 Kasım EBA ders programı! EBA giriş ders izlemek için tıklayınız!

EBA giriş ekranı üzerinden öğrenciler ders takibi yapmaya başladı. Okullarda uzaktan eğitime yeniden geçilmesiyle birlikte öğrenciler EBA sistemine yüklendi. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen EBA canlı derse giriş ekranını sorguluyor. 23-27 Kasım tarihleri arasındaki EBA ders programı da merak ediliyor. İşte haftalık ders programı ve EBA giriş sayfası…
EBA DERS PROGRAMI!
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LİSE
EBA CANLI DERS SAATLERİ
MEB'den yapılan açıklamayla canlı ders saatleri netleşti. EBA canlı ders özelliğiyle Pazar günü hariç her gün 08.30-20.30 saatleri arasında canlı ders yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerimizin aynı anda sisteme getireceği yoğunluğun dağıtılmasının hedeflendiği okul seviyelerine göre olan zaman planlamaları da belirlendi.
Hazırlık sınıfı hariç tüm seviyedeki öğrenciler için Pazartesi - Cumartesi günleri dahil her gün 9 ders olmak üzere haftalık toplam 54 EBA Canlı Ders yapılabilmesine olanak sağlanıyor. Lise hazırlık sınıflarının Pazar hariç her gün 08.30 - 20.20 saatleri arasında istenilen saatte ders yapabilmesine imkan sağlandı.