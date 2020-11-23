Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bir fedakarlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın" dedi.
Bir fedakârlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2020
TABLO GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR
Sağlık Bakanlığı, 22 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.
Tabloya göre, son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.