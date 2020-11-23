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    • 23.11.2020 14:58
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    Son dakika: : Fedakarlık sınavındayız

    Son dakika haberine göre , mecburiyet yoksa evden çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Bir fedakarlık sınavındayız" ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı

    Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, virüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundu. , "Bir fedakarlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın" dedi.


    TABLO GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR
    , Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.

    Tabloya göre, son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Fedakarlık sınavındayız