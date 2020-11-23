Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bir fedakarlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın" dedi.





Bir fedakârlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2020

TABLO GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR

Sağlık Bakanlığı, 22 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.