Ancak bu sırada içerde bulunan Hayrullah Zeki Kurumahmut duruma müdahale ederek ''Buraya köpekle giremezsin, bunu dışarı çıkar. Ya da kendin de çık'' dedi. Bunun üzerine ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından köpeği ile birlikte kahvehaneden ayrılan Ferhat T. kısa süre sonra silahlı bir şekilde geri döndü.