"SALGINLA MÜCADELENİN YÖNTEMİ ASIRLARDIR DEĞİŞMEDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twiter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım." ifadelerine yer verdi.