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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs sayılarını duyurdu | Güncel koronavirüs tablosu

    Son dakika haberi... koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 22 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

    "SALGINLA MÜCADELENİN YÖNTEMİ ASIRLARDIR DEĞİŞMEDİ"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twiter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım." ifadelerine yer verdi.

    21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | Güncel koronavirüs tablosu