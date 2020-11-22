Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 22 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.
"SALGINLA MÜCADELENİN YÖNTEMİ ASIRLARDIR DEĞİŞMEDİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twiter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım." ifadelerine yer verdi.
21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU