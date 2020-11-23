Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.11.2020 20:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.11.2020 20:08
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nı duyurdu | Güncel koronavirüs tablosu

    Son dakika haberi... 23 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 23 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti.

    "AŞI KULLANIMA GİRENE KADAR..."
    Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin." ifadelerine yer verdi.

    22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | Güncel koronavirüs tablosu