Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 23 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti.

"AŞI KULLANIMA GİRENE KADAR..."

Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin." ifadelerine yer verdi.