Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca dün 3 ayrı bölgede gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Terör örgütünün mağara ve sığınaklarında çok miktarda patlayıcı madde, ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, Irak'a götürülmek üzereyken yakalanan toplam 11 kg uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini bertaraf etmek için Hakkari yürütülen operasyonlar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, Yüksekova Ortakçı köyü kırsalında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar tespit etti.

Bidonlar içinde kullanıma hazır EYP düzeneği ele geçirildi

Tespit edilen mağara ve sığınaklara düzenlenen operasyonda;



-12 adet jelikan bidon içinde (Toplam 500 kiloluk kullanıma hazır amonyum nitrat ile hazırlanmış E.Y.P. düzeneği ),

-1 uçaksavar sehpası,

-50 adet elektrikli fünye,

-1 adet 61 mm havan hassas tapası,

-136 adet uçaksavar mermisi (Atıma Hazır), -96-Adet Sk 47 fişeği,

-39 adet küçük tüp 39,(E.Y.P yapımında kullanılmak üzere boşaltılmış),

-7 adet büyük tüp,(E.Y.P yapımında kullanılmak üzere boşaltılmış),

-600 adet boş Ak 47 kovanı,

-14 top elektrik kablosu (1400 Metre E.Y.P yapımında kullanılmak üzere 0.75 mm.),

-2 adet jenaratör ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesine el konuldu.

6 adet anti- tank roketatar mühimmatı bulundu