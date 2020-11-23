



Zeytinin sıkılmasıyla elde edilen yağ veriminin her geçen gün daha da arttığını söyleyen zeytin üreticisi Hasan Dayı, "2020-2021 sezonu zeytin hasadımız başladı. 15 gün önceye kadar yaptığımız hasatta elde ettiğimiz 9-10 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde ederken, bu rakam şu günlerde 6,5- 7 kilogram zeytine düştü. Elde ettiğimiz zeytinyağı da 0,3 ile 0,8 dizyem arasında değişiyor. Bu sene yağımızın kalitesi iyi. Bunun sebebi de oksijen ve hava. En şanslı olduğumuz durum ise bir tarafımızda Kaz Dağları, diğer tarafımızda ise Madra Dağı bulunması. Bu güzel ortamda yetişen zeytinlerden elde ettiğimiz yağın kalitesi ve nefaseti de yüksek oluyor. İşçi yevmiyeleri de erkekler için 120 lira, kadınlar için ise 90 lira. Fabrikada sıkım maliyeti de zeytinin kilogramı başına 45 kuruş" diye konuştu.