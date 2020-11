Hasan Dayı ayrıca şu an zeytinyağının perakende kilogram satış fiyatının 30 liranın üstüne çıktığını, 35 lirada sabitlenmesini beklediklerini söyledi.

Yevmiyeli olarak zeytin toplayan Hayriye Özyılmaz, "Burada 90 lira yevmiye alıyoruz. Zeytin hasadı yaklaşık 3 ay boyunca sürüyor. Hepimiz evimizin masrafını karşılamaya çalışıyoruz. Keşke 3 ay değil de sürekli bir iş olsaydı. Her zaman iş olsa da evimize her zaman bir şeyler girse" dedi.