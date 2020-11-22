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    • 23.11.2020 06:28
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    SON DAKİKA: 'de operasyonu: 1 tutuklama

    Son dakika haberine göre, 'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonunda bir miktar madde ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

    DHA
    İzmir'de uyuşturucu operasyonu

    'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonunda bir miktar madde ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

    Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir adreste uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. A.G.'ye ait eve baskın yapan ekipler, yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ile birlikte bir adet hassas terazi ve bong aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama