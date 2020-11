Mardin'in Midyat ve Dargeçit ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon kapsamında 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle Midyat ilçesinin Doluca ve Yumurtalı ile Dargeçit ilçesinin Tanyeri ve Beğendi kırsal mahallerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 23.00 itibari bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Midyat ilçesi Doluca ve Yumurtalı Dargeçit ilçesi Tanyeri ve Beğendi mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

