





İHRACATÇILAR DURUMDAN MEMNUN

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Şebap Taşkın, sınır kapısının bölgenin can damarı olduğunu belirterek, "Şu anda çok büyük yoğunluk var. Günlük 2 bin araç giriş, 2 bin araç da çıkış yapıyor. Pandemiden bu yana şoförlerimiz ve ihracatçılarımız yapılan uygulamalar ile mağdur edilmiyor. Habur, Türkiye'nin çoğu gümrüklerinden daha güzel, daha verimli ve daha yoğun çalışıyor. Kapı, bölgemizin fabrikasıdır. İnsanlarımız bununla meşguldür. Az da olsa herkesin bir kazancı var" diye konuştu.