VATANIMA VE MİLLETİME OLAN SAYGIM SONSUZ

CHP'den ayrıldığını Sosyal Paylaşım Sitesi Facebook hesabından ilan eden Esra Seba Oğul, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sevgili yol arkadaşlarım, ben, bugüne kadar önceliğim ailem olmak üzere ki soyadını taşıdığım ailenin adına yakışır hareket etmenin onuru ve gururu ile yol almaya çalıştım. İnandığım, güvendiğim Atatürkçü ve vatansever kimliğimden asla ödün vermedim. İnsanlara, vatanıma, milletime olan sevgi ve saygım sonsuz. Hizmet aşkı ile başladığım siyaset hayatıma Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinde devam etmek için, partimin 6 ok ilkelerine olan bağlılığını bildiğim için mücadele ve hizmet ettim."