İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CHP'nin, "Atıl durumda olan, su tutamayan, işlevsiz bir baraj" olarak tanımladığı Melen Barajı'ndan kente su sağlandığını açıkladı.







ONGUN: KENTE VERİLEN 2 MİLYON 850 BİN M3 SUYUN, 1 MİLYON 290 BİN M3'Ü MELEN, YEŞİLÇAY VE ISTRANCA HATLARINDAN SAĞLANMIŞTIR"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Su tasarrufu elbette kritik öneme sahiptir. Ancak, İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değildir. Su temini sadece mevcut barajlardan yapılmamakta. Dün kente verilen 2 milyon 850 bin m3 suyun, 1 milyon 290 bin m3'ü Melen, Yeşilçay ve Istranca hatlarından sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.