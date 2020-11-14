CHP'li İBB'nin yapmadığı yolları bakanlık ve ilçe belediyeleri yapıyor!

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yapımı devam eden Gökdemir Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen cadde, Güvercintepe'deki trafiği rahatlatırken, Başakşehir ve Kayaşehir'deki vatandaşların da ulaşımını rahatlatacak.

Başakşehir ve Kayaşehir'deki vatandaşların ulaşımını rahatlatacak olan Güvercintepe Mahallesi'ndeki Fatih ile İstiklal Caddesi arasındaki yolda sona gelindi.

BAHÇEŞEHİR'E BAĞLANACAK

Güvercintepe'nin de trafik yükünü azaltacak olan yolda yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Yasin Kartoğlu, işçilerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Mahalleler arasındaki ulaşımı daha kısa tutmak için Gökdemir Caddesi, Şahintepe'de yapımı devam eden Hal Yolu'na entegre edilerek Bahçeşehir'e bağlanacak.