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    • 23.11.2020 14:31
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    Son dakika: 'de toplu istifa!

    Son günlerde adını sürekli skandalların içerisinde duyduğumuz ’de istifalar peş peşe geliyor. Özellikle ’ın İlk Başkanı ’nun ’cü olduğunu söylediği için partiden ihraç edilen Ümit Özdağ edilmesi büyük tepkiye yol açtı. ’de partinin kuruluşunda yer alan 5 isim daha istifa etti.

    Sabah
    İYİ Parti'de toplu istifa!

    'de İl Başkanı 'nun 'cü olduğunu iddia eden 'ın partiden ihraç edilmesinin ardından yeni istifalar yaşandı. 'de partinin kuruluşunda yer alan 5 isim daha istifa etti.

    İşte partinin Kayseri teşkilatında istifa eden isimler:
    Av. İsmail Tanrıöven, (kurucu il teşkilat başkanı, önceki dönemler il başkan yardımcısı)
    Av. Serap Altuntaş, (il başkan yardımcısı, kurucu il başkan yardımcısı)
    Menekşe Çelebi, (önceki dönem il başkan yardımcısı)
    İ. Rekin Çalı, (önceki dönem il yönetim kurulu üyesi)
    Zafer Dağ, (önceki dönem il yönetim kurulu üyesi)

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    Haberler Güncel Son dakika: İYİ Parti'de toplu istifa!