İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edilmesinin ardından yeni istifalar yaşandı. Kayseri'de partinin kuruluşunda yer alan 5 isim daha istifa etti.
İşte partinin Kayseri teşkilatında istifa eden isimler:
Av. İsmail Tanrıöven, (kurucu il teşkilat başkanı, önceki dönemler il başkan yardımcısı)
Av. Serap Altuntaş, (il başkan yardımcısı, kurucu il başkan yardımcısı)
Menekşe Çelebi, (önceki dönem il başkan yardımcısı)
İ. Rekin Çalı, (önceki dönem il yönetim kurulu üyesi)
Zafer Dağ, (önceki dönem il yönetim kurulu üyesi)
Son dakika: İYİ Parti'de toplu istifa!
Son günlerde adını sürekli skandalların içerisinde duyduğumuz İYİ Parti’de istifalar peş peşe geliyor. Özellikle Ümit Özdağ’ın İstanbul İlk Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu söylediği için partiden ihraç edilen Ümit Özdağ edilmesi büyük tepkiye yol açtı. Kayseri’de partinin kuruluşunda yer alan 5 isim daha istifa etti.
İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edilmesinin ardından yeni istifalar yaşandı. Kayseri'de partinin kuruluşunda yer alan 5 isim daha istifa etti.