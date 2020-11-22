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    • 22.11.2020 Gazete
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    hastası için gerekli tedavi masrafının tamam! Sıra 'de

    İsanbul'da 4 aylık Rıza Canbakal’ın 48 günlükken ’lı olduğu ortaya çıktı. Minik yavrunun tedavisi için, 2.4 milyon dolar gerekli olduğu açıklandı. ’nin en küçük SMA’lısı olan ’nın 6 aylık olana kadar tedavisinin yapılması gerektiği hatırlatıldı. “Muhammed Ali Rıza’ya ” kampanyasında hala gereken para toplanamadı.

    İkisi de yaşamali

    İsanbul'da 4 aylık Rıza Canbakal'ın 48 günlükken 'lı olduğu ortaya çıktı. Minik yavrunun tedavisi için, 2.4 milyon dolar gerekli olduğu açıklandı. 'nin en küçük SMA'lısı olan 'nın 6 aylık olana kadar tedavisinin yapılması gerektiği hatırlatıldı.

    "Muhammed Ali Rıza'ya " kampanyasında hala gereken para toplanamadı.

    Ordu'da ise 16 aylık için herkes seferber oldu. Tedavi için gerekli olan 2.1 milyon euro'nun 2 milyon eurosu toplandı. Valisi Tuncay Sonel de kampanyaya 252 bin lira bağış yaptı.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler 150 bin lira, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören 52 bin lira bağışlayacaklarını açıkladı. Yaklaşık 4 aydır sürdürülen kampanyalar sonunda Demir Ali'ye ABD yolu açıldı.

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    Haberler Güncel SMA hastası Demir Ali için gerekli tedavi masrafının tamam! Sıra Muhammed Ali'de