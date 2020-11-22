İsanbul'da 4 aylık Muhammed Ali Rıza Canbakal'ın 48 günlükken SMA'lı olduğu ortaya çıktı. Minik yavrunun tedavisi için, 2.4 milyon dolar gerekli olduğu açıklandı. Türkiye'nin en küçük SMA'lısı olan Ali Rıza'nın 6 aylık olana kadar tedavisinin yapılması gerektiği hatırlatıldı.

"Muhammed Ali Rıza'ya Umut Ol" kampanyasında hala gereken para toplanamadı.

Ordu'da ise 16 aylık Demir Ali için herkes seferber oldu. Tedavi için gerekli olan 2.1 milyon euro'nun 2 milyon eurosu toplandı. Ordu Valisi Tuncay Sonel de kampanyaya 252 bin lira bağış yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler 150 bin lira, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören 52 bin lira bağışlayacaklarını açıkladı. Yaklaşık 4 aydır sürdürülen kampanyalar sonunda Demir Ali'ye ABD yolu açıldı.