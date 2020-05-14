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    • 15.05.2020 00:31
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    Hırvat polisinden ırkçı saldırı! lerin kafasına haç çizdiler

    İnsani değerleri ayaklar altına alan Hırvat polisi, göçmen ve lere karşı ırkçı tutumunu bu sefer din üzerinden yapmaya başladı. olan erkeklere İslam düşmanlığı yapan Hırvat polisi, göçmen ya da mülteci Müslüman erkekleri yakaladıklarında saçlarını kesip kafalarına kırımızı spreyle haç işareti çizmeye başladı. İnsan haklarında dini, dili, ırkı aşağılama olmaması gerekirken bir de ülkesini terk etmek zorunda kalan insanlara yapılan bu psikolojik zulümle de ayrıca şiddet uygulanıyor. Dünya ülkelerin ne yapacağı ise merak konusu oldu. İşte SABAH'tan 'nın haberinin detayları...

    Müslüman mültecilerin kafasına haç çizdiler

    Dünyada ve göçmenler sorunu hâlâ çözülebilmiş değil. Avrupa'ya iltica etmek isteyen binlerce mülteci de Balkanları geçiş güzergahı olarak kullanıyor. ülkelerine gidebilmek için mültecilerin ya da göçmenlerin bazı zorlu şartlarda yolculuk yapması da gerekiyor. Kimi mülteci insan kaçakçılarının eline düşüyor kimi kandırılıyor kimi bu zorlu şartlarda hayatını bile kaybedebiliyor; ırkçı yaklaşımlara maruz kalanlar da yok değil.

    MÜLTECİLERE VE GÖÇMENLERE HIRVAT POLİSİ ZULÜM EDİYOR!
    Örneğin Pakistan'dan 'e kadar yolu kat edip oradan da Avrupa Birliği ülkelerine iltica etmek isteyen göçmenler, Hırvat polislerinin zulmüne de maruz kalıyor. Bu kişiler ırkçı yaklaşımların yanı sıra şiddet de görüyor. Ayrıca sınır dışı edilme korkusunun yanı sıra açlık ve yokluk yaşayanlarda çokça. En son yaşanan olay ise Hırvat polisinin geldiği son noktayı gösterdi.

    HIRVAT POLİSİ, MÜSLÜMAN ERKEKLERİN SAÇLARINA HAÇ ÇİZDİ
    İnsani değerlerin ayaklar altına alan Hırvat polisi, ırkçılığını bu sefer din üzerinden de yapmaya başladı. olan erkeklere İslam düşmanlığı yapan Hırvat polisi, göçmen ya da mülteci Müslüman erkekleri yakaladıklarında saçlarını kesip kafalarına kırımızı spreyle haç işareti çiziyor. İnsan haklarında dini, dili, ırkı ne olursa olsun aşağılama olmaması gerekirken, bir de ülkesini terk etmek zorunda kalan insana yapılan bu zulüm için bazı sivil toplum kuruluşları da tepki gösteriyor. Mültecilere ve göçmenlere karşı şiddet, aşağılama, İslam ve Müslüman düşmanlığı için uluslararası arenada ülkelerin ne yapacağı merak konusu.

    HIRVAT POLİSİNE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ VAR!
    İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli üyesi Osman Atalay da sosyal medya hesabından Hırvat polisi,çoğunlukla Müslüman olmak üzere Suriyeli #mültecilerin başına haç çizmekle suçlanıyor. Onları tanımlamak ve aşağılamak için boya kullanıyor ya da daha endişe verici bir şekilde,dini bir sembolle psikolojik olarak travmatize etmek için bir taktik olarak kullanıyorlar" diyerek tepki gösterdi. Sosyal medyada bu fotoğrafların görenlerin tepkileri de artmaya devam ediyor.

    DAMLA KAYA / SABAH

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