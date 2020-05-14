Dünyada mülteci ve göçmenler sorunu hâlâ çözülebilmiş değil. Avrupa'ya iltica etmek isteyen binlerce mülteci de Balkanları geçiş güzergahı olarak kullanıyor. Avrupa Birliği ülkelerine gidebilmek için mültecilerin ya da göçmenlerin bazı zorlu şartlarda yolculuk yapması da gerekiyor. Kimi mülteci insan kaçakçılarının eline düşüyor kimi kandırılıyor kimi bu zorlu şartlarda hayatını bile kaybedebiliyor; ırkçı yaklaşımlara maruz kalanlar da yok değil.

MÜLTECİLERE VE GÖÇMENLERE HIRVAT POLİSİ ZULÜM EDİYOR!

Örneğin Pakistan'dan Bosna Hersek'e kadar yolu kat edip oradan da Avrupa Birliği ülkelerine iltica etmek isteyen göçmenler, Hırvat polislerinin zulmüne de maruz kalıyor. Bu kişiler ırkçı yaklaşımların yanı sıra şiddet de görüyor. Ayrıca sınır dışı edilme korkusunun yanı sıra açlık ve yokluk yaşayanlarda çokça. En son yaşanan olay ise Hırvat polisinin geldiği son noktayı gösterdi.

HIRVAT POLİSİ, MÜSLÜMAN ERKEKLERİN SAÇLARINA HAÇ ÇİZDİ

İnsani değerlerin ayaklar altına alan Hırvat polisi, ırkçılığını bu sefer din üzerinden de yapmaya başladı. Müslüman olan erkeklere İslam düşmanlığı yapan Hırvat polisi, göçmen ya da mülteci Müslüman erkekleri yakaladıklarında saçlarını kesip kafalarına kırımızı spreyle haç işareti çiziyor. İnsan haklarında dini, dili, ırkı ne olursa olsun aşağılama olmaması gerekirken, bir de ülkesini terk etmek zorunda kalan insana yapılan bu zulüm için bazı sivil toplum kuruluşları da tepki gösteriyor. Mültecilere ve göçmenlere karşı şiddet, aşağılama, İslam ve Müslüman düşmanlığı için uluslararası arenada ülkelerin ne yapacağı merak konusu.

HIRVAT POLİSİNE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ VAR!

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli üyesi Osman Atalay da sosyal medya hesabından Hırvat polisi,çoğunlukla Müslüman olmak üzere Suriyeli #mültecilerin başına haç çizmekle suçlanıyor. Onları tanımlamak ve aşağılamak için boya kullanıyor ya da daha endişe verici bir şekilde,dini bir sembolle psikolojik olarak travmatize etmek için bir taktik olarak kullanıyorlar" diyerek tepki gösterdi. Sosyal medyada bu fotoğrafların görenlerin tepkileri de artmaya devam ediyor.

DAMLA KAYA / SABAH