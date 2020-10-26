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    • 26.10.2020 20:09
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    ndan 'da Türk iş adamının darp edilmesine tepki!

    Sözcüsü , 'nın Köln şehrinde polis şiddetine maruz kalan olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. açıklamasında, " Almanya'da son dönemde özellikle göçmenlere ve Müslümanlara yönelik artış kaydeden polis şiddeti vakaları karşısında daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Almanya'da Türk iş adamına ırkçı saldırı!

    Sözcüsü , 'nın Köln şehrinde polis şiddetine maruz kalan olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

    , açıklamasında şunları kaydetti:



    "Yüksel Aker'in polis şiddetine maruz kalması ve darp edilmesi elim ve kabul edilemez bir olaydır. Bir şikâyet kapsamında iş yerine baskın düzenleyen polislerin vatandaşımıza karşı şiddet ve orantısız güç kullandıkları açıkça görülmüştür. Alman makamlarının şiddet uygulayan polis mensupları hakkında gerekli adımları ivedilikle atmalarını ve Almanya'da son dönemde özellikle göçmenlere ve Müslümanlara yönelik artış kaydeden polis şiddeti vakaları karşısında daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz.


    Vatandaşımızın maruz kaldığı bu kötü muamele karşısında ilgili Alman makamları nezdinde yaptığı başvurularda tarafımızca gerekli destek sağlanmaktadır. Takipçisi olduğumuz bu ve benzeri olayların sorumlularının adalet önünde hesap vermelerini bekliyor ve talep ediyoruz."

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığından Almanya'da Türk iş adamının darp edilmesine tepki!