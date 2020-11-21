SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | Kovid-19 tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 21 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin." ifadelerine yer verdi.