Gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüs gönüllü aşı başvurusu telefon numarası kaç?

Gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüs gönüllü aşı başvurusu hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile koronavirüs aşısı yaptırabilecek gönüllüler aradıklarını duyurmuştu. Kısa sürede binlerce kişi gönüllü aşı yaptırmak için başvuruda bulundu. Başvuru süreci de devam ediyor. Peki, gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Yanıtı haberimizde…

GÖNÜLLÜ AŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SAĞLIK Bakanlığı'nca, Çin menşeli Covid-19 aşısının sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmasına başlandığı açıklandı. Aşının 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandığı, ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.