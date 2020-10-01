Engin Ardıç 'ın " Ronaldo Atatürkçü çıktı" adlı köşe yazısı şöyle:Ronaldo yalnız kepek şampuanı mı satar sanmıştınız?"Dizayn" da eder, demek ki aslında ya kimyager ya tasarımcı...Hadi ergenleri böyle tava getiriyorlar, ama Ronaldo da sazan gibi her reklama atlıyor.Uçakta resmini çekmişler, kitap okuyor, demek ki okuması yazması da var. (Futbol dünyasında kültür düzeyi çok yüksektir.) Okuduğu kitap elbette Portekizce... Dr. Lair Riberio diye bir adam varmış, onun "O Poder da Comunicaçao" adlı kitabı...El yordamıyla tercüme edebildiğim kadarıyla "İletişimin Gücü"...Esas olarak kepek şampuanıyla ilgilenen Ronaldo'nun bu kitabı gerçekten okuduğunu pek sanmam, ağır gelir. Bu resmi çektirmesinin vardır bir hikmeti...Buraya kadarı bir magazin zevzekliği.



Lakin olay, Ronaldo'nun söz konusu fotoğrafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eline geçince başlıyor...

İBB bu fotoğrafı almış, "fotoşop" yaparak o kitabın yerine Atatürk'ün Nutuk adlı eserini koymuş!

Türkçe tabii... Nutuk o kadar kutsal ve mucizevi ki, Türkçe bilmeyen Ronaldo'ya bile kendini okutuyor.

Acaba ağır Osmanlıca "orijinali" mi, yoksa Hıfzı Veldet'in sadeleştirdiği versiyonu mu?

Ronaldo'ya sormak lazım, acaba Atatürk CHP milletvekillerine "efendiler" diye mi sesleniyor, yoksa Hıfzı Veldet'in diliyle "baylar" mı diyor? (Ünal Çeviköz herhalde "gentlemen" diyecektir.)

İmdi... Bunu bir tıfıl, bir "yuutuber" yapsa güler geçeriz.

Aklı sıra propaganda yapıyor, deriz.







Fakat bunu yapan İBB, hem de resmi Twitter adresinde.

Kitap da bir İBB yayınıymış. Kepek şampuanından sonra İBB yayınları yani.

Ben de merak ettim, "çemişlik" kelimesinin Portekizce'si nedir?

Eskiden basınımızda şöyle bir dıngıl geleneği vardı: Yanına yaklaşabildikleri yabancı futbolcu, şarkıcı ya da oyuncuların eline gazeteyi açıp tutuştururlar, resmini çekerlerdi. Resimde ünlü yıldız tek kelimesini anlamadığı gazetemizi incelerken görülüyor...

Alain Delon'u elinde Hürriyet gazetesiyle hatırlarım örneğin.

Şimdi de bu... Olay çağ atlamış.





YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN