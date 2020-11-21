Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle biraraya gelerek salgının seyrine dair görüşmeler yaptı.

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan görüşmeye dair paylaşımda bulundu.

"İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı." dedi.