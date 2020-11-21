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    • 21.11.2020 22:50
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    'da sağlık yöneticileriyle buluştu

    , 'da sağlık yöneticileriyle biraraya gelerek salgının seyrine dair görüşmeler yaptı. hesabı Twitter'dan görüşmeye dair paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında "İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı." dedi.

    Bakan Koca sağlık yöneticileriyle buluştu

    , 'da sağlık yöneticileriyle biraraya gelerek salgının seyrine dair görüşmeler yaptı.

    hesabı Twitter'dan görüşmeye dair paylaşımda bulundu.

    "İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı." dedi.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da sağlık yöneticileriyle buluştu