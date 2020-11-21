Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, bugün yayımlanan yeni Navtex (denizcilere duyuru) ile birlikte 2 bin 806 kilometre daha sismik veri toplayacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Oruç Reis gemisinin 10 Ağustos'ta, "Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi" kapsamında sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı.

Geminin bugüne kadar söz konusu sahada 8 bin 149 kilometre sismik veri topladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos'ta Akdeniz'de başladığı 'Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi' kapsamında, bugüne kadar toplam 8 bin 149 kilometre veri topladı. Bugün yayınlanan Navtex ile birlikte, 2 bin 806 kilometre ilave veri daha toplanarak çalışmalar 29 Kasım'da tamamlanacak."

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 29 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX (NAVigational TEleX), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemi.

Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. NAVTEX yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.