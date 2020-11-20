Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.11.2020 13:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2020 13:23
    ABONE OL

    Son dakika: Meclis'e girişlerde yeni dönem: kodu uygulamasına geçildi

    Son dakika haberine göre yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren kodu uygulamasına geçildi. Ayrıca ileri tarihli veya tekrarlı randevu taleplerinde ziyaretçilere giriş noktalarında HES kodu doğrulaması yapılacak.

    AA
    Meclis'e girişlerde yeni dönem

    Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren kodu uygulamasına başlandı.

    Genel Kurul çalışmalarının yapılmadığı günler için randevu verilecek ziyaretçilerin, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden HES kodu doğrulaması yapılacak ve "risksiz" bilgisinin ardından girişe onay verilecek.

    Ayrıca ileri tarihli veya tekrarlı randevu taleplerinde ziyaretçilere giriş noktalarında HES kodu doğrulaması yapılacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Meclis'e girişlerde yeni dönem: HES kodu uygulamasına geçildi